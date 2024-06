POL-FR: Landkreis Lörrach - Häg-Ehrsberg -- Person überschlägt sich mit Traktor und wird verletzt

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 27.06.2024 in der Zeit von ca. 10.45 Uhr bis 11.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Georg-Ühlin-Straße abgestelltes Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden dürfte nach ...

