Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Kiel Ravensberg: Feuer im Mehrfamilienhaus

Kiel (ots)

Am Abend des 22.05.2024 kam es zu einem Wohnungsbrand in der Paul Fuß Straße im Kieler Ortsteil Ravensberg. Im 1.OG des 3 geschossigen Mehrfamilienhauses machte das akustische Signal eines Rauchwarnmelders, sowie leichter Brandgeruch, die Mitmieter auf eine entstehende Gefahr aufmerksam. Die alarmierte Feuerwehr erreichte um 22:17 Uhr die Einsatzstelle und konnte nun bereits Flammenschein am Fenster erkennen. Zügig verschaffte sich ein Trupp unter Atemschutz Zugang zu der Wohnung und leitete dort Löschmaßnahmen ein. Eine Ausbreitung der Flammen konnte so verhindert werden und bereits um 22:39 Uhr wurde "Feuer aus" gemeldet. Bei diesem Einsatz wurde niemand verletzt. Eingesetzt waren 20 Einsatzkräfte der Haupt- sowie der Nordwache.

