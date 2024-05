Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer im Keller in Kiel Russee

Kiel (ots)

Um 10:10 Uhr ging ein Notruf aus Kiel Russee in der Integrierten Regionalleitstelle Mitte ein, aus der Straße Lämmerstücken wurde Rauch und Feuer im Keller eines Einfamilienhauses gemeldet. Im Bereich der Sauna im Keller des Hauses soll sich ein Feuer entzündet haben, sofort wurde der Löschzug der Hauptwache, gemeinsam mit der FF Russee zu dem EFH alarmiert, alle Bewohner hatten das Objekt zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Die Erkundung eines Trupps unter Atemschutz mit einem Strahlrohr ergab, dass Matratzen und Gegenstände im Bereich der Sauna brennen würden, ein zweiter Trupp wurde zur Unterstützung der Löschmaßnahmen unter Atemschutz mit einem weiteren Strahlrohr in den Keller geschickt, derweil sicherte ein Trupp das Objekt von außen ab. Durch die starke Rauchentwicklung gestalteten sich die Löschmaßnahmen schwierig, nach ca. 60 min konnte Feuer aus gemeldet werden, es wurde noch Brandgut aus dem Keller entfernt und Belüftungsmaßnahmen durchgeführt, ein Bewohner des Hauses wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Nach 2 Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Die FF Suchsdorf wurde zwischenzeitlich zur Wachbesetzung der Hauptwache am Westring alarmiert. Insgesamt waren ca.50 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr im Einsatz.

