POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung im "Pfiff" - Polizei sucht Zeugen (02.12.2023)

Konstanz (ots)

Am Samstagnacht ist es in einer Gaststätte in der Zollernstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Gegen 2.50 Uhr kam es in der Bar "Pfiff" zu einem Gerangel zwischen zwei jungen Männern, in dessen Verlauf die beiden einen Stehtisch mit Getränken umwarfen und anschließend mit weiteren Gästen aneinandergerieten. Ein 22-Jähriger erlitt dabei Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung aufgenommen und bitte Zeugen des Vorfalls, sich unter der Tel. 07531 995-2222, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell