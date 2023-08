Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zelt und Reisetasche gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Vom Festivalgelände des Mittelalterlichen Spectaculums in Bückeburg am "Hasengarten", sind am Dienstag in der Zeit von 08.30 Uhr bis 23.30 Uhr von Besuchern der Veranstaltung das grün-graue Zelt des Herstellers Decathlon, Typ Appenaz Family 4.2 Fresh&Black, samt einer darin abgestellten rot-grauen Reisetasche, Marke Völkl, gestohlen worden.

Die beiden Geschädigten aus Landau bzw. Rastatt campierten auf dem Zeltplatz 1 und fanden bei ihrer Rückkehr nur noch einzelne Kleidungsstücke vor.

Der Gesamtschaden wird durch die Geschädigten auf mindestens 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell