LPI-GTH: Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Vormittag wurden in der Eisenacher Landstraße Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei erlaubten 50 km/h wurde ein Fahrzeugführer mit 90 km/h gemessen. Für zwei Fahrer kommt ein Fahrverbot in Betracht. Bei rund 1200 Fahrzeugen wurden 72 Beanstandungen registriert. (ah)

