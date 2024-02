POL-BI: LKW-Kontrolle deckt zahlreiche Verstöße auf

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Sennestadt - Eine 88-jährige Bielefelderin ist am Mittwochmittag, 21.02.2024, in der Donauallee Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Mit dem sogenannten Zetteltrick lenkte eine Tatverdächtige die Seniorin ab, während die andere Goldschmuck erbeutete. Die 88-Jährige bewohnt in der Donauallee eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 13:45 Uhr ertönte die Klingel ihrer ...

