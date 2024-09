LPI-NDH: Aufgefahren

Nordhausen (ots) - Am Montagabend drangen bislang Unbekannte in der Weidenstraße widerrechtlich in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Der oder die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt in die Wohnung im Erdgeschoss. Sie erbeuteten Handtaschen und ein Laptop. Anschließend konnten die Täter unerkannt fliehen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr. Wer hat etwas beobachtet? ...

