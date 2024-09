Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht: Diebe in Wohnung

Nordhausen (ots)

Am Montagabend drangen bislang Unbekannte in der Weidenstraße widerrechtlich in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Der oder die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt in die Wohnung im Erdgeschoss. Sie erbeuteten Handtaschen und ein Laptop. Anschließend konnten die Täter unerkannt fliehen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen aufgefallen, die sich an einem Fenster zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0248513

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell