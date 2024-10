Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Gesuchte Diebin bei Einreise in Reitzenhain festgestellt

Reitzenhain (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 22.10.2024 gegen 16:40 Uhr am Grenzübergang in Reitzenhain eine aus Richtung Tschechien einreisende rumänische Staatsangehörige. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten mehrere Ausschreibungen gegen die 35-Jährige fest.

Von der Staatsanwaltschaft Zwickau lag gegen sie ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Diebstahls vor.

Des Weiteren war sie von der Staatsanwaltschaft Gera und der Staatsanwaltschaft Chemnitz, wegen besonders schweren Falls des Diebstahls bzw. Diebstahl zur Aufenthaltsermittlung, ausgeschrieben.

Bereits in der Vergangenheit war sie wegen schwerem Bandendiebstahl vom Amtsgericht Schwabach zu einer Geldstrafe von 4280 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 107 Tagen verurteilt worden. Da sie die Geldstrafe bislang weder beglichen, noch die Ersatzfreiheitsstrafe angetreten hatte, lag gegen die Rumänin eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zur Strafvollstreckung vor.

Die 35jährige rumänische Staatsangehörige wurde festgenommen und in die JVA Chemnitz eingeliefert. Sie wird am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

