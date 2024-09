BPOLI C: Bundespolizeiinspektion Chemnitz-Bahnbetriebsunfall im Bereich Oberschöna - Stre-ckensperrung

Reitzenhain/ Marienberg (ots) - In den letzten 5 Tagen wurde 7 Haftbefehle von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Grenzübergang in Reitzenhain vollstreckt. Außerdem konnten 3 Katzenbabys und 3 Hundewelpen sichergestellt und in ein Tierheim verbracht werden. Bereits am 10. September 2024 um 11.45 Uhr wurde ein 28-jähriger Bulgare zur ...

