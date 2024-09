Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizisten von Libanesen am Chemnitzer Hauptbahnhof angegriffen

Chemnitz (ots)

Am 11. September 2024 um 17:25 Uhr stieg ein 22-jähriger Libanese aus dem Zug und spuckte Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz, die ihrer Streifentätigkeit nachgegangen sind, vor die Füße.

Die Einsatzkräfte ermahnten den Mann dies nicht zu tun, daraufhin versuchte der Libanese unvermittelt einen Beamten mit einem Faustschlag im Gesicht zu treffen, was aber durch Ausweichen abgewehrt werden konnte.

Des Weiteren beleidigte der libanesische Staatsangehörige die Einsatzkräfte mit ehrverletzenden Worten.

Er wurde in die Diensträume am Chemnitzer Hauptbahnhof verbracht. Auf dem Weg dorthin versuchte er immer wieder die Beamten zu bespucken. In den Diensträumen weigerte er sich zu setzen und versuchte gegen die Einsatzkräfte zu treten, was eine weitere Fesselung zur Folge hatte.

Unter schwierigen Verhältnissen konnten alle erforderlichen polizeilichen Maßnahmen für die weitere Strafverfolgung durchgeführt werden. Nach Abschluss dieser wurde der Libanese wieder auf freien Fuß gelassen.

Gegen den Mann wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell