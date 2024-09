Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizeiinspektion Chemnitz- Minderjährige Jugendliche bei Grenzkontrollen in Reitzenhain bei unerlaubter Einreise festgestellt

Reitzenhain (ots)

Am 5. September 2024 wurden gegen 19:15 Uhr im Rahmen der grenz-polizeilichen Einreisekontrolle am Grenzübergang in Reitzenhain durch die eingesetzten Polizeivollzugsbeamten ein PKW Peugeot 207 einer Kontrolle unterzogen. Das in Dänemark zugelassene Fahrzeug war durch zwei syrische Staatsangehörige (beide 22 Jahre alt) besetzt, wel-che sich mit gültigen dänischen Aufenthaltstiteln auswiesen. Im Fond des Fahrzeuges befanden sich zwei minderjährige syrische Staatsangehöri-ge, 15 und 16 Jahre, welche keine aufenthaltslegitimierenden Dokumen-te vorweisen konnten. Nach der erfolgten polizeilichen Kontrolle aller Insassen, wurden die bei-den erwachsenen 22-jährigen syrischen Staatsangehörigen wegen des Einschleusen von minderjährigen unbegleiteten Ausländern festgenom-men und zur weiteren Bearbeitung in die Diensträume nach Schmalz-grube verbracht. Die beiden 15 und 16-jährigen Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an das Jugendamt des Landkreises Mit-telsachsen überstellt.

