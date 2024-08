Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei sucht Zeugen nach Bedrohung im Stadtgebiet

Chemnitz (ots)

Am 19. August 2024 gegen 21:30 Uhr wurden Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Hauptbahnhof Chemnitz von einem asiatisch aussehenden Pärchen angesprochen. In einem schwerverständlichen Englisch gaben die Personen an, dass sie im Stadtgebiet Chemnitz, beginnend bei der Hofer Stra-ße bis einschließlich Dresdner Straße, Hintereingang zum Hauptbahnhof Chemnitz von einem Mann attackiert worden sind. Der Mann drohte dem asiatischen Pärchen Schläge an und for-derte sie zum Kampf auf. Dem Geschädigten ist es gelungen von dem Mann ein Foto zu machen, er zeigte dieses Foto den Ein-satzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz. Das asiatische Pärchen konnte keine weiteren Auskünfte geben, da sie ihre Reise mit dem letzten Zug nach Dresden fortsetzen wollten.

Kurze Zeit später konnte der Tatverdächtige, nach Abgleich mit den gefertigten Fotos vom Geschädigten am Querbahnsteig ge-stellt und in Gewahrsam genommen werden, da dieser auch we-gen eines ähnlichen Deliktes im Hauptbahnhof Chemnitz ge-genüber anderen Personen auffällig geworden war. Bei dem Mann handelte es sich um einen 34 Jahre alten Deut-schen, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 mg/l. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß belassen.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz sucht nun nach Zeugen, die Aussagen zum Sachverhalt oder zu den asiatischen Geschä-digten machen können. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Chemnitz unter 0371/4615-105 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

