BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt 11 Haftbefehle in 5 Tagen am Grenzübergang in Reitzenhain

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Bereits am 14. August 2024 um 14:00 Uhr wurde ein 56-jähriger rumänischer Staatsangehöriger am Grenzübergang in Reitzenhain bei Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz vorstellig. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung von der STA Dortmund wegen Trunkenheit im Verkehr. Die geforderte Geldstrafe von fast 4000 Euro konnte der Rumäne nicht aufbringen, er wurde in die JVA Zwickau eingeliefert.

Auch am 15. August 2024 konnte ein 24-jähriger rumänischer Staatsangehöriger kontrolliert werden, gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl von der STA Gera wegen Bandendiebstahl vor. Auch er wurde in die JVA eingeliefert.

Ein 34 Jahre alter Rumäne konnte die geforderte Geldstrafe von über 200 Euro aufbringen und weiterreisen. Gegen ihn lag eine Ausschreibung zur Festnahme von der STA Nürnberg wegen Diebstahl vor.

Zur Kontrolle am 16. August 2024 wurde ein 37 Jahre alter Tscheche vorstellig, auch gegen ihn lag eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung von der STA Dresden wegen unerlaubtes Entfernens vom Unfallort vor. Die Geldstrafe in Höhe von fast 900 Euro konnte er begleichen und seine Reise fortsetzen.

Am 17. August 2024 um 12:40 Uhr wurden ein 27-jähriger Serbe und um 23:55 Uhr ein 44-jähriger Grieche von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrolliert. Bei dem Serben war noch ein Haftbefehl der STA Stuttgart wegen Diebstahl und bei dem Griechen ein Haftbefehl wegen Betrug von der STA Verden offen. Der Serbe konnte die geforderte Geldstrafe von 250 Euro aufbringen und weiterreisen. Beim Griechen war die geforderte Geldstrafe 900 Euro hoch, welche er aufbringen und in das Bundesgebiet einreisen konnte.

Am 18. August 2024 konnten insgesamt 4 Haftbefehle von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Grenzübergang in Reitzenhain vollstreckt werden. Bei einem 44 Jahre alten Rumänen war ein Strafvollstreckungshaftbefehl wegen Steuerhinterziehung der STA Verden noch offen. Die geforderte Summe von fast 5000 Euro konnte er nicht aufbringen, er wurde in die JVA Chemnitz eingeliefert.

Ein 29 Jahre alter Afghane hatte noch 70 Euro von einer Ordnungswidrigkeit zu begleichen. Er bezahlte die 70 Euro und setzte seine Reise fort.

Ein tschechischer Staatsangehöriger im Alter von 34 Jahren wurde um 13:00 Uhr zur Kontrolle vorstellig. Die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz stellten bei ihm eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung von der Staatsanwaltschaft Hof wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittel fest. Die geforderte Gesamtsumme von über 2200 Euro konnte er aufbringen. Außerdem wurden bei dem Tschechen ein Schlagring, Cannabis, KO-Spray sowie ein Grinder(Kräutermühle) und 5 Schrotpatronen im Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen setzte er seine Reise fort.

Auch bei einem 29 Jahre alten Bulgaren konnte ein Haftbefehl von der STA Frankfurt am Main wegen Nötigung vollstreckt werden. Die Gesamtgeldstrafe von über 3700 Euro konnte er bezahlen und weiterreisen.

Auch heute Morgen um 05:45 Uhr wurde ein 31-jähriger Rumäne kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung bei ihm ergab eine Ausschreibung zur Festnahme von der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen Diebstahl. Die geforderte Summe von über 200 Euro konnte aufgebracht und die Reise fortgesetzt werden.

