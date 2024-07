Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Auseinandersetzung am Chemnitzer Hauptbahnhof endet für einen Deutschen im Krankenhaus

Chemnitz (ots)

Am 23. Juli 2024 um 03:15 Uhr informierte die Rettungsleitstelle in Chemnitz die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Chemnitzer Hauptbahnhof über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Sofort begab sich eine Streife zu dem Ereignisort am Querbahnsteig. Es konnte ein Mann mit einer stark blutenden Wunde an der Stirn angetroffen werden. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei leiteten unverzüglich Erstversorgungsmaßnahmen ein. Bei dem Betroffenen handelt es sich um einen 52- jährigen Deutschen. Außerdem konnten zwei Personen abseits vom Geschehen festgestellt werden, sie konnten eine Personenbeschreibung zum mutmaßlichen Täter abgeben. Sofort wurde von Einsatzkräften der Bundespolizei im Nahbereich nach dem Täter gefahndet. In einem Gebüsch vor dem Chemnitzer Hauptbahnhof konnte eine männliche Person angetroffen werden, auf ihn passte die Personenbeschreibung. Es handelte sich um einen 57- jährigen Algerier, er wurde zur weiteren polizeilichen Bearbeitung zum Revier am Chemnitzer Hauptbahnhof verbracht. Der 52- jährige Deutsche wurde von Rettungskräften in ein nahegliegendes Krankenhaus gebracht. Warum es zu der Auseinandersetzung kam ist unklar, der Täter stand unter Alkoholeinfluss. Gegen den Algerier wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell