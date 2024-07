Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei stellt betrunkenen Randalierer am Bahnhof Stollberg

Stollberg/ Erzgebirge (ots)

Am 13. Juli 2024 um 02:00 Uhr wurden Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz vom Zugleiter Stollberg über eine betrunkene aggressive Person auf dem Bahnhof Stollberg informiert. Sofort verlegte eine Streife zum Bahnhof nach Stollberg. Der Mann soll gegen einen stehenden Zug und mehrere Sitzgelegenheiten getreten haben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein 33- jähriger Deutscher festgestellt werden, er beleidigte die Einsatzkräfte und bedrohte sie mit einer Bierflasche, ebenfalls versuchte er einen kontrollierenden Beamten am Kopf zu fassen. Er konnte unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt überwältig werden. Einsatzkräfte der Polizei des Landes Sachsen kamen zur Unterstützung und führten einen Atemalkoholtest durch, der ergab über 3 Promille. Der Deutsche ist schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und muss sich nun einer Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

