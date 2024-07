Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei hindert Vietnamesen an illegaler Einreise am Grenzübergang in Reitzenhain

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen am 17. Juli 2024 um 21:00 Uhr am Grenzübergang in Reitzenhain einen PKW mit ungarischer Zulassung. Als Fahrer konnte ein 44- jähriger vietnamesischer Staatsangehöriger festgestellt werden. Er wies sich mit einem gültigen vietnamesischen Pass mit ungarischer Aufenthaltserlaubnis aus. Außerdem befanden sich fünf vietnamesische Staatsangehörige in dem Fahrzeug. Sie konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente für die Bundesrepublik Deutschland vorlegen. Die Personen wurden zur weiteren polizeilichen Bearbeitung in die Diensträume der Bundespolizei verbracht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen ist eine Übergabe der Vietnamesinnen und Vietnamesen an die tschechischen Behörden geplant.

