Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle am Wochenende

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am 10. August 2024 um 21.00 Uhr wurde ein 26-jähriger Bulgare zur Einreiskontrolle bei Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Grenzübergang in Reitzenhain vorstellig. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung von der Staatsanwaltschaft Hof wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die geforderte Geldstrafe von über 1000 Euro konnte der Bulgare nicht aufbringen, für ihn endete seine Reise in der JVA Zwickau.

Auch bei einem 31 Jahre alten Rumäne konnte eine Ausschreibung zur Festnahme festgestellt werden. Er wurde von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am 11. August um 00:50 Uhr einer Kontrolle am Grenzübergang in Reitzenhain unterzogen. Er war ausgeschrieben von der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen gemeinschaftlichem Diebstahl. Die Geldstrafe von insgesamt fast 700 Euro konnte er aufbringen und seine Reise fortsetzen.

Bei einer Kontrolle von einem 43 Jahre alten Rumäne wurde ebenfalls eine Ausschreibung zur Festnahme der Staatsanwaltschaft Arnsberg wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort bei der fahndungsmäßigen Überprüfung durch Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz festgestellt. Die geforderte Geldstrafe von 1000 EUR konnte er aufbringen und weiterreisen.

