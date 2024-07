BPOLI-WEIL: U-Haftbefehl vollstreckt - Festnahme in Rheinfelden

Weil am Rhein (ots) - Ein seit drei Jahren mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann, ist bei der Einreise nach Deutschland in Weil am Rhein gefasst worden. Der Gesuchte versuchte die Einsatzkräfte mit falschen Personalien zu täuschen, was ihm jedoch nicht gelang. Am Samstagnachmittag, dem 13. Juli 2024 kontrollierte eine Streife des Hauptzollamts Lörrach den ...

mehr