Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbrüche in Lager und Firmengelände in der Nacht

Unna (ots)

Die Polizei sucht zwei bislang unbekannte männliche, maskierte Täter, die Dienstagfrüh (16.07.2024) gegen 02.05 Uhr gewaltsam in ein Firmengelände an der Massener Straße in Unna gedrungen sind.

Entwendet haben sie - nach bisherigem Stand der Ermittlungen - augenscheinlich nichts.

Im selben Zeitraum - Dienstagfrüh - hat ein unbekannter Täter gegen 04.35 Uhr in Unna-Massen einen Einbruchsdiebstahl begangen.

Dazu sei der Unbekannte in ein Lager an der Provinzialstraße eingedrungen und hat dort 4 Autoreifen (ohne Felgen) entwendet.

Bei dem Täter soll es sich um folgende Person handeln:

- Männlich - Südländisches oder südosteuropäisches Aussehen - Ca. Mitte 30 bis Anfang 40 - Dunkler Vollbart - Hellgraue Jogginghose und hellgrauer Kapuzenpullover

Wer etwas zu den Einbrüchen und dem Diebstahl sagen kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell