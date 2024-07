Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Fahrrad sichergestellt, Polizei sucht Eigentümer

Werne (ots)

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes am 13.07.2024 konnte ein blaues Herrenrad der Marke Smith sichergestellt werden. Das Fahrrad wurde laut Zeugenaussagen am Vortag in Werne hinter dem Bahnhof gestohlen. Der Eigentümer des Rades ist bisher nicht bekannt und eine Diebstahlsanzeige liegt nicht vor.

Der Eigentümer des Rades wird daher gebeten, sich bei der Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell