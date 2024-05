Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Weisenau, Laubenheim, Oberstadt - Sachbeschädigungen an geparkten Kfz

Mainz (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 17:10 Uhr meldet ein 57-jähriger Fahrzeugbesitzer, dass an seinem geparkten Sprinter im Moment eine Seitenscheibe eingeschlagen worden sei und der Täter Wertgegenstände aus dem Auto entwendet habe. Der Firmenwagen war zu diesem Zeitpunkt in der Otto-Wels-Straße in Mainz-Weisenau geparkt und er habe den Täter noch weglaufen sehen. Eine Nahbereichsfahndung durch die Polizei verlief zunächst ergebnislos. Die Höhe des entwendeten Gutes wird noch ermittelt.

Ebenfalls am Montag meldete ein weiterer Geschädigter, dass an seinem in der Bodelschwinghstraße in der Oberstadt geparkten Renault Kangoo ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen sei. Offensichtlich war der Täter auf der Suche nach Wertgegenständen, konnte aber keine finden. Dafür verursachte er großen Sachschaden. Da der PKW jedoch bereits drei Tage (17.05.-20.05) stand, ließ sich hier der genaue Tatzeitpunkt nicht konkretisieren. Auch sonstige Täterhinweise konnten nicht erlangt werden.

Eine weitere Tat ereignete sich "Am Jungstück" in Mainz-Laubenheim. Hier wurde an einem 3´er BMW ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Tat muss sich in der Nacht von Sonntag auf Montag (19.05.-20.05.) ereignet haben.

Ebenfalls noch unbekannte Täter schlitzten an einem VW Multivan die Reifen auf der Beifahrerseite auf. Die muss mutmaßlich zwischen Freitag, 17.05 und Samstag, 18.05.2024 stattgefunden haben. Der Kleinbus war in der Bleichstraße in Mainz-Weisenau geparkt.

Wer Hinweise zu den Taten oder einem möglichen Täter geben kann oder durch eine ähnliche Tat selbst geschädigt ist, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 in Verbindung zu setzen. Tel.: 06131-65 4110, Mail: pimainz1@polizei.rlp.de .

