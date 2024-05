Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Finthen; Streit, Polizeieinsatz und viel Alkohol

Mainz - Finthen (ots)

Nachdem am Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr eine Mitteilung über Streitigkeiten mit einem Messer in einer Wohnung im "Katzenberg" bei der Polizei einging, fuhren gleich mehrere Streifenwagen zu dem Anwesen.

Dort trafen die Einsatzkräfte drei Männer im Alter zwischen 37 und 54 Jahren an. Einer der Männer war gegenüber den Einsatzkräften derart aggressiv, dass ihm sofort Handschellen angelegt werden mussten. Ein zweiter Mann wies oberflächliche Schnittwunden am Oberkörper auf und wurde an den Rettungsdienst übergeben. Der Dritte im Bunde konnte hingegen Licht ins Dunkle bringen.

Er gab an, dass man bei ihm in der Wohnung zusammen Alkohol getrunken habe bis die zwei Männer Streit bekommen hätten. Dies sei in einer Rangelei geendet, wobei auch die Trinkgläser zu Bruch gingen und sich einer der Beiden daran wohl verletzte. Die Rangelei habe sich dann bis auf die Terrasse verlagert wo auch noch ein Zaun beschädigt wurde.

Nach der Anzeigenaufnahme und einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst konnten alle drei Männer in ihre Wohnungen geschickt werden, wo sie ihren Rausch ausschliefen. Denn die Atemalkoholkonzentrationen der Drei befand sich zwischen 1,6 und 2,3 Promille. Ein Messer konnte hingegen nicht festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell