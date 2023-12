Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ladendiebstähle

Germersheim (ots)

Zu mehreren Ladendiebstählen kam es am vergangenen Freitag, den 22.12.2023 in einer Supermarktfiliale in der Mainzer Straße. Zunächst wurde gegen 13:00 Uhr eine 24-jährige beim Stehlen diverser Lebensmittel im Wert von 42 Euro erwischt.

Gegen 20:00 Uhr betraten insgesamt vier Frauen und ein Mann das besagte Geschäft und entwendeten gemeinschaftlich diverse Lebensmittel und Hygieneartikel. Als das Quintett durch den Ladendetektiv entdeckt wurde, konnten drei erfolgreich flüchten. Zurück blieben lediglich zwei 18-jährige Frauen, welche bei Eintreffen der Polizeibeamten noch vor Ort waren. Die Gesamtschadenshöhe beträgt über 890 Euro.

Die Täterinnen müssen nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.

Hinweise zu den flüchtigen Tätern nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274 - 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

