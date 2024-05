POL-PPMZ: Mainz - Pressemeldungen der Polizeiinspektionen innerhalb der Stadt Mainz auf eigenem Account

Budenheim (ots) - Wie bereits am 06.05.2024 berichtet kam es am 03.05.2024 zu einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Budenheim. Durch einen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mainz wurde zwischenzeitlich die Öffentlichkeitsfahndung nach dem bislang unbekannten Täter angeordnet. Die Bilder sind auf der Website der Polizei RLP unter https://s.rlp.de/xZ3Vu zu ...

mehr