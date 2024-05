Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt, Randalierer geht in Polizeigewahrsam

Mainz-Neustadt (ots)

Nachdem ein 30-Jähriger am Sonntagabend in Mainz mehrfach wegen seines Verhaltens auffiel und die Polizei anrücken musste, wurde er letztendlich in Polizeigewahrsam genommen.

Nachdem sich der 30-Jährige verbal aggressiv in einer Bar in der Frauenlobstraße verhielt, wurde die Mainzer Polizei verständigt. Die Streife traf den Mann an, der sich auch der Polizei gegenüber aufbrausend und verbal aggressiv verhielt. ER verlies jedoch freiwillig die Örtlichkeit, sodass zunächst keine Maßnahmen getroffen werden mussten.

Gegen 18:30 Uhr musste die Polizei erneut erscheinen, da der 30-Jährige in der Frauenlobstraße mit Glasflaschen um sich warf. Verletzte wurde hierbei niemand, dem Mann wurde jedoch für den Bereich der Frauenlob - und umliegenden Straßen ein Platzverweis ausgesprochen.

Um kurz vor 20:00 Uhr wurde der Mainzer Polizei erneut ein Randalierer gemeldet, wieder im Bereich einer Bar in der Frauenlobstraße. Da es sich dabei erneut um den 30-Jährigen Mann handelte, der wiederholt mit Glasflaschen um sich warf, wurde er zur Durchsetzung des Platzverweises bis zum nächsten Morgen in Polizeigewahrsam genommen.

