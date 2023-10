Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannter tritt Frau unvermittelt gegen Schienbein - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Einer Frau völlig unvermittelt gegen das Schienbein getreten haben soll ein Unbekannter am 10.10.2023 in Freiburg. Wie die Geschädigte der Polizei mitteilte, sei sie gegen 11.45 Uhr auf der Eschholzstraße in südliche Richtung gegangen und habe dort kurz nach der Schule, welche an den Stühlinger Park angrenzt, die Straße überquert. Auf dem Bürgersteig vor dem dortigen Imbiss (Amara) sei ihr der Unbekannte entgegengelaufen und habe ihr völlig unerwartet gegen das Schienbein getreten.

Als die Frau den Mann zur Rede stellen wollte, habe dieser die Geschädigte beleidigt und in das Gesicht gespuckt. Als ein Zeuge der Geschädigten zu Hilfe kam, habe sich der Mann in die angrenzende Engelbergerstraße und in Richtung Stühlinger Kirchplatz entfernt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,85-1,90 Meter groß, helle Haut, graue nach hinten gegelte Haare (nackenlang), blaue Augen, ca. 60 Jahre, Schlupflider an den Augen, weißes Tank-Top, kurze Hose, leichter Stoppel-Bart um den Mund herum.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls herrschte in der gegenüberliegenden Eisdiele sowie in den umliegenden Imbissen normaler Kundenverkehr. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 29688-0 beim Polizeiposten Freiburg-Stühlinger oder rund um die Uhr unter Tel. 0761 882-4221 beim Polizeirevier Freiburg-Nord zu melden.

oec

