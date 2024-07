POL-UN: Kamen - Baustellencontainer aufgebrochen und Werkzeugmaschinen entwendet

Schwerte (ots) - Am Sonntag (14.07.2024) haben zwischen 01.35 Uhr und 02.55 Uhr zwei bislang unbekannte Täter verursacht, gewaltsam einen Snackautomaten in Schwerte an der Schützenstraße, in Höhe der Kreuzung am Ostentor, aufzubrechen. Entwendet wurden Waren, die in dem Automaten hinterlegt waren. Um was es sich dabei genau handelt, steht bis jetzt nicht fest. Zeugen konnten mitteilen, dass es sich bei den beiden ...

mehr