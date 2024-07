Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Wohnungseinbruch in Zweifamilienhaus

Schwerte (ots)

Unbekannte Täter schlugen am Montag (15.07.2024) in der Zeit zwischen 6.00 Uhr und 14.50 Uhr eine Fensterscheibe eines Hauses an der Elsetalstraße ein und verschafften sich dadurch Zutritt.

Im Obergeschoss brachen sie gewaltsam die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen.

Angaben zu möglichem Diebesgut liegen noch nicht vor.

Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, wenden sich bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell