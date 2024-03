POL-PPKO: Polizeieinsatz

Koblenz (ots) - Am Freitag, den 01.03.2024 fand im Zeitraum von 14:00 bis 18:00 Uhr eine Versammlung der Klimaschutzbewegung "Fridays For Future" mit dem Motto "Klimaschutz und Verkehrswende" mit stationären Kundgebungen am Hauptbahnhof und auf der Balduinbrücke sowie einem Aufzug durch die Innenstadt von Koblenz statt. Im Anschluss an die Auftaktkundgebung am Hauptbahnhof verlief der Aufzug mit rund 200 Teilnehmenden ...

mehr