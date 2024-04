POL-HS: Lagerraum eines Restaurants aufgebrochen

Wassenberg (ots) - Am Samstagnachmittag (27. April) schlugen Unbekannte zwischen 15.40 Uhr und 16.05 Uhr an einem Pkw, der im Bereich An der Kreuzkirche / Bergstraße abgestellt war, eine Scheibe ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Handtasche samt Inhalt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

