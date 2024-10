Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Aggressiver Autofahrer nach Flucht gestellt

Mainz (ots)

Ein aggressiver Autofahrer wurde am Mittwochabend von Zeugen der Polizei Mainz gemeldet. Er hatte zuvor einen Unfall mit einem PKW verursacht, einen Radfahrer und Motorrollerfahrer gefährdet und war nach dem Unfall geflüchtet.

Ein 36-Jähriger befuhr am gestrigen Abend gegen 21.30 Uhr die Saarstraße in Richtung Mainz Innenstadt. Wie Zeugen später berichteten fuhr er dabei mit stark überhöhter Geschwindigkeit und "wild" hupend in der Binger Straße zunächst an einem Radfahrer und kurz darauf an einem Motorroller mit Fahrer und Mitfahrer und gefährdete diese dabei. Kurz darauf missachtete er die Fahrbahnmarkierung der Baustelle auf der Alicebrücke und prallte seitlich gegen ein parallel fahrendes Auto.

Der Fahrer beleidigte und bedrohte daraufhin den Unfallgegner und die noch dazugekommenen Rad- und Motorrollerfahrer. Als Zeugen die Polizei verständigten, bestieg er seinen PS-starken Audi A 6 und flüchtete von der Unfallstelle.

Einsatzkräfte der Polizei konnten den Fahrer aber aufgrund der Zeugenaussagen, kurz darauf an seiner Wohnanschrift antreffen und in Gewahrsam nehmen. Aufgrund seines Verhaltens lag zumindest der Verdacht nahe, dass er unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder illegalen Betäubungsmitteln stehen könnte. Auf der Dienststelle richtete sich seine Aggression plötzlich gegen die Polizeibeamten, die letztendlich in einem massiven Angriff gegen die Einsatzkräfte endete. Er verletzte dabei einen Polizisten derart am Bein, dass dieser seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.

Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und die Sicherstellung seines PKW und seines Führerscheins eröffnet. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen umfangreicher Straftaten eröffnet.

