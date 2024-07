Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbrüche in Wohngebäude- Täter gehen mehrere Objekte an

Löhne (ots)

(sls) Am Pickertweg in Löhne kam es in der vergangenen Nacht (16.7.) von 23.30 Uhr bis 07.30 Uhr zu gleich drei Einbrüchen in verschiedenen nebeneinanderliegenden Objekten. Auf einem Grundstück mit Doppelbebauung drangen die unbekannten Täter durch ein nach hinten liegendes Fenster in die dortige Garage ein. Hier wurden die Garage augenscheinlich durchsucht, jedoch kein Diebesgut mitgenommen. Noch auf dem gleichen Grundstück wurde auch ein Geräteschuppen angegangen. Dieser wurde durch eine Zugangstür betreten, jedoch auch kein Diebesgut mitgenommen. Ein dort gelagerter Hochdruckreiniger wurde zunächst mitgenommen, jedoch an anderer Stelle auf dem Grundstück wieder zurückgelassen.

Durch die Beschädigung einer Terrassentür gelangten die Täter in ein weiteres nebenanliegendes Privathaus. Während sich die Bewohner in einem anderen Gebäudeteil befanden, wurden aus dem vorderem Bereich des Hauses neben einer Arbeitstasche mit Fußpflegeartikeln (Wert ca. 600EUR) auch ein Schlüsselbund mit Fahrzeugschlüsseln, sowie eine petrolfarbene Jacke der Marke Wellenstyn und schwarze Schuhe (Marke on) entwendet. Mit dem Fahrzeugschlüssel wurde, nach ersten Ermittlungen, ein schwarzer VW Polo entwendet. Der Polo mit den amtlichen Kennzeichen HF-ML 198 stand seitlich neben dem Gebäude auf einem geschotterten Bereich. Im Fahrzeug befand sich zudem noch eine Geldbörse mit persönlichen Papieren des Geschädigten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die weitere Angaben zu den Einbrüchen geben können, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

