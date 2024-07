Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl am Bruchbach- Unbekannte gegen Bauchmaschinen an

Bünde (ots)

(sls) Ein Schaden von ca. 1.500 Euro entstand nach einem Diebstahl auf einer Baustelle an der Osnabrücker Straße, nachdem bislang unbekannte Täter neben einer Fahrzeugbatterie, noch mehrere Liter an Dieselkraftstoff entwendeten. Bei dem Tatort handelt es sich um eine Baustelle für Gewässerrenaturierung, wo mehrere Baumaschinen abgestellt wurden.

In der Zeit von Freitagabend (12.7.) bis zum frühen Montagmorgen (15.7.) gegen 07.30 Uhr wurden Schließelemente der Umzäunung der Baugeräte aufgebrochen, um an die Geräte zu kommen. An zwei Kupota Dumper wurden die Tankdeckel aufgebrochen und mehrere Liter an Diesel abgepumpt. Von einem Kupota Bagger montierten die Unbekannten die Batterie ab und entwendeten ebenfalls mehrere Liter Kraftstoff. Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung von Videomaterial begonnen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder auch verdächtigen Personen und Fahrzeugen im Bereich der Baustelle geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell