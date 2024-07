Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Sportlerheim- Gerätehütte aufgebrochen

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Sonntag (14.7.) kam es an der Werrestraße in Herford zu einem Einbruch in eine Gerätehütte, die sich auf einem Vereinsgelände befindet. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte ermittelt werden, dass sich gegen 5.19 Uhr drei jugendliche Tatverdächtige dem Eingang des Sportplatzes näherten. Anschließend wurde eine Mülltonne als Tritthilfe dazu genutzt, um auf das Vereinsgelände zu gelangen. Dort wurde die Fensterscheibe der Gerätehütte eingeschlagen, um in das Innere der Hütte zu gelangen. Aus der Hütte wurden diverse Lebensmittel (Getränke und Süßigkeiten) entwendet. Anschließend verließen die Unbekannten das Sportgelände. Die drei Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1.Person

- Schwarze Jogginghose, schwarzer Pullover mit weißen Streifen, Baseballkappe

2.Person

- Schwarze Jogginghose mit grünen Querstreifen/weißen Längsstreifen, grauer Pullover, schwarze Schuhe

3.Person

- Schwarze Jogginghose, schwarzer Pullover mit hellen Seitenstreifen, braune Baseballkappe, weiße Schuhe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder den Jugendlichen geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell