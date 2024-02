POL-RZ: KIA in Glinde entwendet - Kriminalpolizei ermittelt

Ratzeburg (ots) - 26. Februar 2024 | Kreis Stormarn - 17.-24.02.2024 - Reinbek In Reinbek ist es zu drei Einbrüchen in Wohnungen gekommen. Im Grenzweg drangen unbekannte Täter am 22.02.2024, zwischen 14.40 Uhr und 23.40 Uhr, gewaltsam über eine Balkontür im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in eine Wohnung ein. Auch in der Stettiner Straße versuchten die Täter es zunächst über die Balkontür. Diese blieb ...

