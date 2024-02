Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Räuberischer Diebstahl im Drogeriemarkt

Ratzeburg (ots)

26. Februar 2024 | Kreis Stormarn - 24.02.2024 - Bad Oldesloe

Am vergangenen Samstag (24.02.204) kam es gegen 16.30 Uhr zu einem Räuberischen Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Besttorstraße in Bad Oldesloe.

Ein bislang unbekannter Mann wurde von einer Mitarbeiterin des Marktes kurz vor dem Verlassen des Geschäftes angesprochen. Zuvor habe sie diesen beim Einstecken von nicht bezahlter Ware beobachtet.

Die Angestellte stellte sich dem Täter in den Weg, um so eine Flucht zu verhindert. Dieser widersetzte sich, habe mehrfach seinem Körper gegen die Mitarbeiterin gestemmt, drängelte sich so an ihr vorbei und flüchtete zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße / Brunnenstraße.

Beschrieben werden konnte er als ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von schlanker Statur. Er trug eine Brille und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war der Täter mit einer grünen Jogginghose mit Tarnmuster, mit einer dunkelgrünen / grauen Fleecejacke und schwarzen Schuhen. Außerdem trug er ein beiges Cap.

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat und zur Identität des Täters machen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04531/501-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell