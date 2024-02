Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Räuberischen Diebstahl

Ratzeburg (ots)

26. Februar 2024 | Kreis Stormarn - 23.02.2024 - Reinbek

Am vergangenen Freitag (23.02.2024), kam es auf dem Parkplatz Am Rosenplatz in Reinbek, zu einem Räuberischen Diebstahl zum Nachteil eines 80-Jährigen.

Der Senior wurde gegen 10.10 Uhr auf dem Parkplatz von einem Unbekannte bei angesprochen und um Wechsel einer 2-Euro-Münze gebeten.

Während der Barsbüttler im Münzfach nach dem passenden Kleingeld suchte, griff der Unbekannte in das Scheinfach des Seniors, zog Geld heraus und wollte flüchten. Dem Senior gelang es zunächst den Unbekannten festzuhalten. Dieser leistete jedoch Gegenwehr, so dass der 80-Jährige den Täter mit der Beute losließ und zu Boden fiel. Anschließend flüchtete diese in Richtung Rosenplatz.

Zum Glück blieb der Senior unverletzt.

Der Täter wurde beschrieben als ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, von schlanker Statur und ein südländisches Erscheinungsbild. Er hat dunkle, kurze braune Haare. Bekleidet war er mit einer beigen Fleecejacke, hellen Hose und Turnschuhen.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des Täters machen können oder auch den Tatablauf beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell