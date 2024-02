Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mehrere Einbrüche beschäftigen die Kriminalpolizei

Ratzeburg (ots)

26. Februar 2024 | Kreis Stormarn - 17.-24.02.2024 - Reinbek

In Reinbek ist es zu drei Einbrüchen in Wohnungen gekommen.

Im Grenzweg drangen unbekannte Täter am 22.02.2024, zwischen 14.40 Uhr und 23.40 Uhr, gewaltsam über eine Balkontür im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in eine Wohnung ein.

Auch in der Stettiner Straße versuchten die Täter es zunächst über die Balkontür. Diese blieb jedoch standhaft, so dass man dann ein Fenster gewaltsam öffnete, um in die Wohnung zu gelangen. Die Tatzeit liegt hier zwischen dem 17.02.2024, 00 Uhr und dem 24.02.2024, 17.15 Uhr.

Am Samstag (24.02.2024), in der Zeit von 14.15 Uhr bis 20.30 Uhr, drangen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Insterburger Straße ein. Sie öffneten gewaltsam die Balkontür und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Angaben zur Art und Höhe des Stehlgutes können in allen drei Fällen noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den Tatorten wahrgenommen habe, melde sich unter der Telefonnummer 040/727707-0.

