Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht - Wer kann Hinwiese geben?

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Heiligenstädter Wilhelmstraße ereignete sich am 4. Juli in der Zeit zwischen 07.40 Uhr und 10.15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein unbekanntes Fahrzeug gegen ein parkendes Auto stieß. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen Volkwagen Golf in der Farbe Grau, welcher auf dem Parkplatz der Volksbank abgeparkt war. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrer des Unfallfahrzeugs entgegen der ihm obliegenden Pflicht als Unfallbeteiligter pflichtwidrig in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise auf das am Unfall beteiligte Fahrzeuge geben können oder Angaben zu dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Eichsfelder Polizei unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0172518

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell