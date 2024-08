Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tag der offenen Tür der Landespolizeiinspektion Nordhausen

Nordhausen

Am Samstag, den 10. August, veranstaltet die Landespolizeiinspektion Nordhausen ihren Tag der offenen Tür in und an der Liegenschaft am Darrweg. Von 10 Uhr bis 16 Uhr sind Besucher jeden Alters aus Nah und Fern herzlich eingeladen, die Polizei und ihre Partner kennenzulernen.

Um an diesem Tag einen reibungslosen Ablauf für Veranstalter und Besucher zu gewährleisten wurde in den letzten Monaten an verschiedenen Konzepten gearbeitet.

Gäste werden gebeten den August-Bebel-Platz als Parkfläche zu nutzen. Von dort werden Shuttlebusse in enger Taktung eingesetzt, welche die Besucher kostenlos zur Landespolizeiinspektion bringen.

Zwischen dem August-Bebel-Platz und dem Darrweg wird ein weiterer Haltepunkt der Bahnhofsplatz sein. Hier erfolgt die Abfahrtszeit jeweils fünf Minuten nach der unten aufgeführten Abfahrtszeit.

Die Abfahrtszeiten (August-Bebel-Platz) lauten wie folgt: 10.00 Uhr / 10.30 Uhr / 11.00 Uhr / 11.45 Uhr / 12.15 Uhr / 13.45 Uhr / 14.15 Uhr / 14.45 Uhr / 15.15 Uhr

Ab dem Absetzpunkt am Darrweg erfolgt der Transfer über den Bahnhofsplatz zurück zum August-Bebel-Platz.

Anreisenden mit dem Auto stehen begrenzt Parkflächen bei "Maximator Hydrogen" im Petriblick zur Verfügung. Die Anfahrt erfolgt über den Darrweg.

In der Straße der Einheit stehen Parkplätze bei der Firma GSM für Sie bereit. Dieser Parkplatz ist nur über den Zeppelinweg zu erreichen!

Auf den ausgewiesenen Parkplätzen werden ausreichend Ordner für Fragen zur Verfügung stehen.

