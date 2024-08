LPI-NDH: Räuber erbeuten nichts

Nordhausen (ots) - In der Halleschen Straße betrat am Dienstag gegen 20.20 Uhr ein nur in Unterwäsche bekleideter Mann mehrfach die Fahrbahn und griff Fahrzeuge an. Hierzu führte er einen Hammer mit sich und versuchte in Richtung vorbeifahrender Fahrzeuge zu schlagen. Als Beamte der Polizei eintrafen, griff der Mann auch diese an. Er wurde zunächst fixiert und an Rettungskräfte übergeben. Währenddessen wehrte er sich körperlich und entkleidete mehrfach sein Genital. ...

mehr