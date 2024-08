Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach möglicher Bedrohung gesucht

Nordhausen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 19.55 Uhr auf dem Blasiikirchplatz zu einer möglichen Bedrohung. Eine Anwohnerin beobachtete, wie ein junger Mann in drohender Haltung einen unbekannten Gegenstand gegen Passanten erhob. Als Polizeikräfte zum Einsatz kamen, war der vermeintliche Täter nicht mehr vor Ort. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte eine auf die Personenbeschreibung passender Passant festgestellt werden. Dieser setzte sich den polizeilichen Maßnahmen körperlich zur Wehr und war nicht mehr zu beruhigen, sodass er vorübergehend in polizeilichen Gewahrsam genommen werden musste. Während der gesamten polizeilichen Maßnahmen wurden die Beamten herabwürdigend durch den Delinquenten beharrlich beleidigt.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Nordhäuser Polizei nach Zeugen und Geschädigten der möglichen Bedrohung auf den Blasiikirchplatz. sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0202710

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell