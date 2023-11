Oberhonnefeld-Gierend (ots) - Am 11.11.2023, gegen 12:50 Uhr, haben zwei weibliche Personen auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in Oberhonnefeld-Gierend angeblich Geld für körperlich beeinträchtigte Menschen gesammelt. Durch die Personen wurden Passanten angesprochen und forsch um Geld gebeten. Personen, welche an dem Tag angesprochen wurden oder auch Geld an die Personen übergeben haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Straßenhaus in Verbindung zu setzen. ...

mehr