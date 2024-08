Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann geht auf Autos los

Nordhausen (ots)

In der Halleschen Straße betrat am Dienstag gegen 20.20 Uhr ein nur in Unterwäsche bekleideter Mann mehrfach die Fahrbahn und griff Fahrzeuge an. Hierzu führte er einen Hammer mit sich und versuchte in Richtung vorbeifahrender Fahrzeuge zu schlagen.

Als Beamte der Polizei eintrafen, griff der Mann auch diese an. Er wurde zunächst fixiert und an Rettungskräfte übergeben. Währenddessen wehrte er sich körperlich und entkleidete mehrfach sein Genital. Anschließend erfolgte die Zuführung in eine Spezialklinik, da sich der Mann in einem psychosomatischen Ausnahmezustand befand.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leitete mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des mehrfachen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte ein. Es werden Geschädigte/Autofahrer gesucht, die durch den Mann auf der Halleschen Straße angegriffen wurden. Weiter sucht die Nordhäuser Polizei nach Zeugen, die Aussagen zu den Tathandlungen machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0202718

