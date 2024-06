POL-F: 240619 - 0632 Frankfurt - Frankfurter Berg: Queerfeindlicher Angriff - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) - (hol) In der Nacht zu Montag (17.06.2024) hörte ein Anwohner gegen 03:20 Uhr in einer Tiefgarage im "Wilhelm-Schmelz-Weg" verdächtige Geräusche. Als er nachschaute, konnte er drei Männer dabei beobachten, wie diese Alufelgen aus der aufgebrochenen Tiefgarage abtransportierten und in ein Auto luden. Er verständigte daraufhin den Notruf und teilte auch das Kennzeichen des besagten Autos mit. Im Rahmen ...

