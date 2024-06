Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240617 - 0630 Frankfurt - Nied: Festnahme nach Diebstahl

Frankfurt (ots)

(hol) In der Nacht zu Montag (17.06.2024) hörte ein Anwohner gegen 03:20 Uhr in einer Tiefgarage im "Wilhelm-Schmelz-Weg" verdächtige Geräusche. Als er nachschaute, konnte er drei Männer dabei beobachten, wie diese Alufelgen aus der aufgebrochenen Tiefgarage abtransportierten und in ein Auto luden. Er verständigte daraufhin den Notruf und teilte auch das Kennzeichen des besagten Autos mit.

Im Rahmen der unverzüglich eingeleiteten Fahndung fand eine entsandte Streife das Täterfahrzeug, unverschlossen, ohne Kennzeichen und mitten auf der Fahrbahn des "Ferdinand-Scholling-Ring" stehend vor. Im Inneren fanden die Beamten Aufbruchswerkzeug, acht Alufelgen und persönliche Gegenstände. Eine weitere Streife traf unweit dessen auf einen Tatverdächtigen und kontrollierten diesen. Bei ihm fanden die Fahnder den zum Fluchtauto passenden Zündschlüssel. Zudem ließen sich die persönlichen Gegenstände aus dem Fahrzeug ebenfalls ihm zuordnen.

Der wohnsitzlose Tatverdächtige (36 Jahre) wurde zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen eingeliefert. Die Ermittlungen, insbesondere zu seinen Komplizen, dauern an.

