Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer bringt Fahrradfahrer in Leipziger Straße zu Fall und flüchtet: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag, 29.10.2024, gegen 6:50 Uhr, in der Leipziger Straße, in Höhe der Ringhofstraße in Kassel ereignete, suchen aktuell die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Ein Autofahrer in einem dunklen Pkw hatte dort einen Fahrradfahrer zu Fall gebracht und war anschließend geflüchtet. Der 29-jährige Radfahrer aus Kassel wurde bei dem Sturz auf die Straße leicht verletzt. Zudem entstand ein Schaden an seinem Fahrrad von ca. 1.000 Euro.

Zum Unfallhergang ist bekannt, dass der Radfahrer die Leipziger Straße auf dem rechtsseitig verlaufenden Radweg stadteinwärts befuhr und kurz nach der Ringhofstraße auf den dortigen Linksabbiegestreifen wechseln wollte. Dazu gab er eigenen Angaben zufolge das entsprechende Handzeichen, wobei der nachfolgende Pkw ihn trotzdem überholte. Dabei schnitt der Pkw-Fahrer den Radfahrer so stark, dass das Auto den Hinterreifen des Fahrrads berührte und der 29-Jährige zu Fall kam. Der Autofahrer war anschließend in Richtung Innenstadt weitergefahren, ohne sich um den mutmaßlich von ihm verursachten Sturz des Radfahrers zu kümmern. Derzeit ist allerdings nur bekannt, dass es sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben soll.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben keine weiteren Hinweise auf den flüchtigen Fahrer. Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den dunklen Pkw oder die Person am Steuer des Wagens geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

