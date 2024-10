Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Garage eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher verschaffte sich in der Nacht zu Mittwoch Zugang in die Garage eines Hauses in der Walter-Sommer-Straße. Ein Überwachungsvideo zeigt, wie der Unbekannte gegen 2:20 Uhr das Garagentor mit einem spitzen Gegenstand öffnet, sich in der Garage umschaut und nach kurzer Zeit die Örtlichkeit wieder verlässt. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell